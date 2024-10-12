"Сити" подтвердил, что Виана заменит Бегиристайна

"Манчестер Сити" официально подтвердил, что Угу Виана станет новым спортивным директором клуба.

Ранее на этой неделе "Сити" объявил, что 60-летний Чики Бегиристайн покинет должность спортивного директора в конце сезона.



Как раз после клубного Чемпионата Мира следующим летом Виана и заступит на место Бегиристайна. Угу прибудет к "горожанам" из лиссабонского "Спортинга".



Бегиристайн трудится на "Сити" с 2012 года. В течение этого времени "горожане" выиграли семь титулов Премьер-Лиги, два Кубка Англии, шесть Кубков Лиги и Лигу Чемпионов.



Виана известен в Англии тем, что в период с 2002 по 2005 год сыграл 39 матчей за "Ньюкасл" в качестве полузащитника. Также Угу выступал на своей родине в Португалии, Испании и ОАЭ.



Последние шесть лет Виана трудился спортивным директором "Спортинга", который в течение этого времени завоевал два титула португальского первенства, а также совершил ряд выгодных продаж, включая Бруну Фернандеша в "Манчестер Юнайтед" за 67.7 млн. фунтов и Матеуша Нунеша в "Вулверхэмптон" за 42.2 млн. фунтов.