"Бавария" не собирается покупать Алиссона

Немецкая "Бавария" не заинтересована в приобретении голкипера "Ливерпуля" Алиссона.

Алиссона связывали с уходом из "Ливерпуля" еще минувшим летом, когда первым номером "красных" интересовались клубы из Саудовской Аравии.



А недавно появились слухи, что в конце сезона "Бавария" может пригласить Алиссона на место Мануэля Нойера, которому весной исполнится 39 лет.



Как утверждает Sky Sport Germany, "Бавария" считает Алиссона голкипером топ-уровня с большим опытом, но покупать 32-летнего бразильца не собирается.



Вместо этого "Бавария" сосредоточена на продлении контракта с Нойером до лета 2026, а в качестве преемника для Мануэля рассматривает Александра Нюбеля, который был куплен мюнхенцами еще в 2020 году и сейчас выступает за "Штутгарт" на правах аренды.