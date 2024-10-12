Эдегор вернется в ноябре
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор вернется в строй после травмы лодыжки в ноябре.
Напомним, 25-летний Эдегор повредил свою лодыжку в сборной Норвегии во время международного перерыва в прошлом месяце.
На днях в социальных сетях распространилась информация, что у Эдегора случился рецидив, однако Sky Sports это опровергает, утверждая, что восстановление Мартина идет по плану.
"Арсенал" надеется, что Эдегор вернется к выступлениям за клуб в ноябре, а значит домашний матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" 27 октября норвежский полузащитник, вероятно, пропустит.
12.10.2024 17:00
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