Ван Дейк досрочно возвращается в "Ливерпуль"
Капитан "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк досрочно возвращается из сборной Голландии, однако это не связано с травмой.
Накануне голландцы сыграли на выезде со сборной Венгрии вничью 1:1, а для Ван Дейка матч Лиги Наций в Будапеште был завершен на 79-й минуте, когда он был удален за вторую желтую карточку.
Теперь 33-летний защитник, который является капитаном и в сборной Голландии, будет дисквалифицирован на матч против Германии в понедельник вечером.
Учитывая обстоятельства, главный тренер голландцев Рональд Куман разрешил Ван Дейку досрочно покинуть лагерь сборной и вернуться в "Ливерпуль".
Таким образом, Ван Дейк получит дополнительные дни на отдых и подготовку к важнейшему для "Ливерпуля" матчу Премьер-Лиги против "Челси" в следующий уикенд.
12.10.2024 16:00
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по кайфу, че сказать
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