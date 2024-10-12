Сака досрочно возвращается в "Арсенал" с травмой

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака покинул расположение сборной Англии и вернулся в свой клуб на лечение.

23-летний Сака был вынужденно заменен в начале второго тайма проигранного англичанами матча Лиги Наций против сборной Греции в минувший четверг (1:2).

Сака уходил с поля "Уэмбли", держась за правое бедро, однако точный диагноз Букайо теперь поставит уже медицинский штаб "Арсенала", сообщает BBC.

В преддверии выезда сборной Англии в Хельсинки на матч Лиги Наций против Финляндии Сака получил разрешение досрочно вернуться в свой клуб.

Потеря Сака стала бы большим ударом по "Арсеналу". В этом сезоне Букайо забил три гола и отдал семь результативных передач в 10 матчах за "канониров" с учетом всех соревнований.

Поездку в Хельсински также пропускает полузащитник "Ливерпуля" Кертис Джонс, но у того появились обстоятельства личного характера.


Метки Арсенал, Сака, сборная Англии, травмы

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2024 14:00

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