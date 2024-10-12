Матип объявил о завершении игровой карьеры

Жоэль Матип Экс-защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип подтвердил, что завершает игровую карьеру.

Матип покинул "Ливерпуль" минувшим летом, когда истек его контракт. При этом игровой практики Жоэль не имел с декабря 2023, когда он получил травму крестообразных связок колена.

33-летний камерунец выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Шальке-04" свободным агентом летом 2016.

За восемь сезонов в "Ливерпуле" Матип провел 201 матч, выиграв с "красными" титул Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы.

Прошлый сезон не был исключением для Матипа в плане травм — например, в чемпионской для "Ливерпуля" кампании 2019/20 Жоэль сыграл лишь девять матчей в Премьер-Лиге.


Метки Ливерпуль, Матип

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2024 13:00

Количество просмотров Просмотров: 581

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Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 12.10.2024 14:31 # ilovemanutd
    Наверное, самый сильный индус за всю историю футбола

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  2. electric 12.10.2024 14:25 # electric
    КНЯЗЬ!!! Легенда!

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