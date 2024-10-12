Матип объявил о завершении игровой карьеры

Экс-защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип подтвердил, что завершает игровую карьеру.

Матип покинул "Ливерпуль" минувшим летом, когда истек его контракт. При этом игровой практики Жоэль не имел с декабря 2023, когда он получил травму крестообразных связок колена.



33-летний камерунец выступал за "Ливерпуль" после своего перехода из "Шальке-04" свободным агентом летом 2016.



За восемь сезонов в "Ливерпуле" Матип провел 201 матч, выиграв с "красными" титул Премьер-Лиги, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок Англии, Лигу Чемпионов и Суперкубок Европы.



Прошлый сезон не был исключением для Матипа в плане травм — например, в чемпионской для "Ливерпуля" кампании 2019/20 Жоэль сыграл лишь девять матчей в Премьер-Лиге.