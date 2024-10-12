"Челси" теряет терпение в отношении Лавиа

Ромео Лавиа Боссы "Челси" теряют терпение в отношении полузащитника Ромео Лавиа, которому может быть указано на дверь уже в январе.

Летом 2023 "Челси" опередил "Ливерпуль" в борьбе за Лавиа, заплатив вылетевшему из Премьер-Лиги "Саутгемптону" 58 миллионов фунтов за Ромео.

Однако дебютный сезон Лавиа на "Стэмфорд Бридж" оказался омрачен травмами лодыжки и бедра, в результате чего 20-летний бельгиец сыграл лишь один матч за "Челси".

Лавиа вышел в стартовом составе на первый матч "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги — против "Манчестер Сити" в августе. Но это обернулось для него новой травмой, и с тех пор Ромео никак не может набрать оптимальные физические кондиции.

Как утверждает Daily Express, руководство "Челси" близко к тому, чтобы отказаться от услуг Лавиа, который сам сравнивает себя с легендой "синих" Нголо Канте.

Более того, "Челси" уже присмотрел замену Лавиа в лице 20-летнего Реды Беханьяна из "Эллас Вероны".


Метки Лавиа, Челси

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2024 12:00

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 12.10.2024 12:39 # redwhitegun
    Там еще и контракт 7+1, пойди найди еще кто будет платить ему столько)

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  2. electric 12.10.2024 12:35 # electric
    ухехехе
    ору

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  3. ganinilyha 12.10.2024 12:03 # ganinilyha
    Из 58 могли бы хотя бы один миллион дать мне, и комфортная жизнь была бы обеспечена

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