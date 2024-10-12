"Челси" теряет терпение в отношении Лавиа
Боссы "Челси" теряют терпение в отношении полузащитника Ромео Лавиа, которому может быть указано на дверь уже в январе.
Летом 2023 "Челси" опередил "Ливерпуль" в борьбе за Лавиа, заплатив вылетевшему из Премьер-Лиги "Саутгемптону" 58 миллионов фунтов за Ромео.
Однако дебютный сезон Лавиа на "Стэмфорд Бридж" оказался омрачен травмами лодыжки и бедра, в результате чего 20-летний бельгиец сыграл лишь один матч за "Челси".
Лавиа вышел в стартовом составе на первый матч "Челси" в новом сезоне Премьер-Лиги — против "Манчестер Сити" в августе. Но это обернулось для него новой травмой, и с тех пор Ромео никак не может набрать оптимальные физические кондиции.
Как утверждает Daily Express, руководство "Челси" близко к тому, чтобы отказаться от услуг Лавиа, который сам сравнивает себя с легендой "синих" Нголо Канте.
Более того, "Челси" уже присмотрел замену Лавиа в лице 20-летнего Реды Беханьяна из "Эллас Вероны".
12.10.2024 12:00
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Там еще и контракт 7+1, пойди найди еще кто будет платить ему столько)
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ухехехе
ору
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Из 58 могли бы хотя бы один миллион дать мне, и комфортная жизнь была бы обеспечена
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