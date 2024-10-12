Бент советует Хендерсону вернуться в "Сандерленд"

Бывший нападающий сборной Англии Даррен Бент посоветовал полузащитнику "Аякса" Джордану Хендерсону вернуться в "Сандерленд".

Хендерсон лишь в январе присоединился к "Аяксу", предыдущие полсезона проведя в саудовском "Аль-Иттифаке".



На днях появились слухи, что сразу несколько клубов Премьер-Лиги и Чемпионшипа следят за Хендерсоном в преддверии зимнего трансферного окна, и Бент видит идеальный вариант для экс-капитана "Ливерпуля".



"Да, ему 34, но я думаю, он по-прежнему годится для Премьер-Лиги. Уверен на 100 процентов — он ухаживает за собой".



"Я просто чувствую, что возвращение в "Сандерленд" имеет смысл. Понимаете, что я имею ввиду?"



"Это его клуб, там он начинал, там я играл вместе с ним, и я уверен, фанаты были бы счастливы его возвращению".



"Он провел невероятную карьеру, если оглядываться на то, что он выиграл, чего он достиг. Он выступал за сборную Англии, и это была невероятная карьера".



"Поэтому, думаю, для фанатов "Сандерленда" это было бы подобно возвращению домой. Думаю, для него было бы по-настоящему славно отправиться туда".



"Жалеет ли он об уходе из "Ливерпуля"? Думаю, ты всегда будешь жалеть об уходе из такого рода клуба".



"Ливерпуль" — один из крупнейших клубов в мире. Думаю, ты всегда думаешь: "Действительно ли я хочу уходить?" Но Клопп говорил, что он не будет получать так много минут, как хотел бы".



"Думаю, учитывая его достижения, для него было бы по-настоящему славно вернуться в "Сандерленд". И не столько для завершения карьеры, потому что, думаю, он все еще способен отыграть три-четыре года на хорошем уровне".



"Он следит за собой, поэтому он может играть до 37", — сообщил Бент talkSPORT.