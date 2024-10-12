Карсли не будет повторять свой эксперимент после поражения от Греции

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли заявил, что не откажется от атакующей манеры игры, но больше не будет экспериментировать, как против Греции.

В минувший четверг, не имея возможности рассчитывать на травмированного Харри Кейна, Карсли решил сыграть с пятью атакующими игроками, но без чистого нападающего, и это обернулось домашним поражением 1:2 от греков.



В преддверии матча против Финляндии Карсли пообещал, что не будет повторять тот эксперимент, однако игра англичан останется заточенной на атаку.



"Наверное, я не буду пробовать это снова в воскресенье. Я достаточно давно тренирую, чтобы знать, что нам нужно было попробовать нечто другое. Будь Харри в строю, я бы, возможно, выбрал другой способ".



"Я хочу, чтобы мои команды играли в атакующий футбол. Учитывая доступных для нас игроков, я хотел попробовать нечто другое".



"Все мы крепки задним умом. Но это не остановит меня от того, чтобы пробовать что-нибудь другое в будущем. Я провел 17, 18, 19 лет в качестве игрока оборонительного плана, отсиживаясь в обороне и играя на контратаках. С этим у меня порядок, и я определенно не хочу тренировать таким образом. В этом плане ничего не изменилось".



"Я пережил достаточно неудач в футболе, чтобы знать, что зайти слишком далеко невозможно. Я должен подать пример, и я подам. Моя вера в эту команду не изменилась, нам нужно прибавить, что касается и меня. Мы попробовали нечто другое, это не сработало, а если бы это сработало, мы бы говорили: "Мы нашли другой способ игры".



"Мне известно, что нельзя так быстро отказываться от вещей, которые мы пытались делать буквально час. Если вам нужно ткнуть в кого-нибудь пальцем, то можете ткнуть в меня. Я хотел попробовать нечто другое, это не сработало, но мы не опустим руки", — цитирует Карсли The Independent.