Фернандеш: "Я должен нести ответственность за отсутствие голов"

Капитан "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш заявил, что несет ответственность за голевую засуху на клубном уровне.

Играя на позиции атакующего полузащитника, Фернандеш всегда славился высокой результативностью, однако сейчас Бруну не забивает за "Юнайтед" с апреля — уже 15 матчей кряду.



Фернандеш признает, что это не соответствует его стандартам, и Бруну настроен исправить ситуацию, как только вернется из сборной Португалии.



"Что касается клуба, то я хочу прибавить, как только вернусь туда, и сделать так, чтобы снова начать забивать голы".



"Я должен нести ответственность и за это, потому что я — полузащитник, который забивает много голов, и на протяжении последних лет я всегда демонстрировал высокий уровень результативности. Я должен соответствовать этому, этим ожиданиям".



"Кроме того, у меня есть свои собственные стандарты, от которых я отступил".



"Я еще не забивал за клуб, и я надеюсь, что по возвращении начну забивать и помогу клубу вернуться на победный путь и на хороший уровень", — цитирует Фернандеша Sky Sports.