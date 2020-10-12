Майну близок к новому контракту с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Кобби Майну близок к подписанию нового контракта со своим клубом.

Еще в марте издание Manchester Evening News сообщило, что "Юнайтед" начал переговоры с Майну о продлении сотрудничества.



С тех пор 19-летний полузащитник успел выиграть Кубок Англии с "Юнайтед" и достичь финала Евро-2024 со сборной Англии.



Стороны с самого начала не спешили в переговорах, потому что своими успехами Майну и так обеспечил себе прибавку к зарплате, как предусмотрено действующим контрактом.



Однако к настоящему моменту "Юнайтед" и Майну уже находятся на пороге компромисса по новой сделке, которая отметит возросшую роль Кобби в команде Эрика Тен Хага.



Добавим, Майну находится в системе "Юнайтед" с девяти лет, а свой действующий контракт заключил в феврале 2023. Кобби выходил в стартовом составе на каждый матч "красных дьяволов" в новом сезоне Премьер-Лиги.