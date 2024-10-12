В раздевалке "Юнайтед" на матче с "Виллой" был установлен жучок

Раздевалка Манчестер Юнайтед В раздевалке "Манчестер Юнайтед" на "Вилла Парк" во время матча Премьер-Лиги против "Астон Виллы" был установлен жучок.

Как утверждает The Sun, за два дня до матча "Виллы" и "Юнайтед" ранее в октябре на стадион проник пранкер по имени Даниэль "Джарво" Джарвис, притворившись работником объекта.

Пранкер, который сам болеет за "Юнайтед", попал в раздевалку гостевой команды и спрятал там мобильный телефон из Китая.

Уже в день матча пранкер позвонил на устройство с другого телефона, с помощью чего активировал микрофон на запись.

В понедельник, на следующий день после матча, пранкер забрал устройство и прослушал аудио, куда попало все сказанное главным тренером "Юнайтед" Эриком Тен Хагом и его игроками в раздевалке.

И хотя поступок пранкера не нанес никому ущерба, клубы Премьер-Лиги могут поднять вопрос о дополнительных мерах безопасности.

Добавим, это не первая известная шутка Джарвиса, благодаря которому в эфире телепередачи Match of the Day в 2023 году появились звуки из порно.


Метки Астон Вилла, Вилла Парк, Манчестер Юнайтед, происшествия, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 12.10.2024 07:00

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  1. moroy13 12.10.2024 07:54 # moroy13
    А диктофон который записывает несколько суток подяр и качество записи лучше, он положить не мог))

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