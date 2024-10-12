"Юнайтед" установил дополнительный забор на своей базе

"Манчестер Юнайтед" установил дополнительный забор на своей тренировочной базе, чтобы оградить занятия первой команды от посторонних глаз.

В данный момент основное здание базы "Юнайтед" в Каррингтоне находится на реконструкции, поэтому первая команда проводит свои тренировки ближе к зданию академии.



А там первая команда оказалась на виду у публики, которая посещает матчи юношеских команд "Юнайтед" от U-13 до U-18 на выходных.



В "Юнайтед" опасались, что скауты конкурентов могут присутствовать в толпе в субботу, наблюдая за подготовкой первой команды к воскресным матчам.



Поэтому по просьбе своего главного тренера Эрика Тен Хага клуб установил высокий зеленый забор, который скрыл первую команду от посторонних, а также от женской команды, хотя в "Юнайтед" отрицают, что девушки были отвлекающим фактором для футболистов.



Дополнительным поводом к установке забора за 200,000 фунтов стал ветер — еще Луи Ван Галь, один из предшественников Тен Хага, жаловался, что поля в Каррингтоне слишком уязвимы для ветра, и потребовал посадить деревья возле поля, где обычно занимается первая команда.