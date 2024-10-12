"Юнайтед" установил дополнительный забор на своей базе
"Манчестер Юнайтед" установил дополнительный забор на своей тренировочной базе, чтобы оградить занятия первой команды от посторонних глаз.
В данный момент основное здание базы "Юнайтед" в Каррингтоне находится на реконструкции, поэтому первая команда проводит свои тренировки ближе к зданию академии.
А там первая команда оказалась на виду у публики, которая посещает матчи юношеских команд "Юнайтед" от U-13 до U-18 на выходных.
В "Юнайтед" опасались, что скауты конкурентов могут присутствовать в толпе в субботу, наблюдая за подготовкой первой команды к воскресным матчам.
Поэтому по просьбе своего главного тренера Эрика Тен Хага клуб установил высокий зеленый забор, который скрыл первую команду от посторонних, а также от женской команды, хотя в "Юнайтед" отрицают, что девушки были отвлекающим фактором для футболистов.
Дополнительным поводом к установке забора за 200,000 фунтов стал ветер — еще Луи Ван Галь, один из предшественников Тен Хага, жаловался, что поля в Каррингтоне слишком уязвимы для ветра, и потребовал посадить деревья возле поля, где обычно занимается первая команда.
12.10.2024 00:05
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Осталось еще часовых нанять и Тен Хаг наконец приведет к результатам. Ибо все устали видеть, как за неимением дополнительного забора убегают с клуба Санчо, Погба и Гринвуды. Хоть кто-то из них начнет пахать, как в поле с хлопком. Ну а на остальных это может подействовать негативно, но надо же попробовать.
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