Хау не оставит "Ньюкасл" ради сборной Англии

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау не заинтересован в работе со сборной Англии.

Ли Карсли остается провести еще три матча в роли временного наставника сборной Англии, и после международного перерыва в ноябре FA должна будет принять решение о постоянной замене для Гарета Саутгейта, покинувшего национальную команду после поражения в финале Евро-2024 в июле.



Будучи одним из лучших английских тренеров в настоящее время, Хау значится в шорт-листе Ассоциации на роль следующего постоянного наставника английской сборной.



Более того, как утверждает The Telegraph, FA уже сделала несколько неофициальных запросов насчет Хау, контактируя с представителями Эдди ранее в этом году.



Однако Хау не заинтересован в уходе из "Ньюкасла". Эдди счастлив в клубе с "Сент-Джеймс Парк", где считает свою миссию далекой от завершения.



У лагеря Хау также сложилось впечатление, что Ассоциация хочет дать Карсли все шансы получить свою работу на постоянной основе, однако домашнее поражение 1:2 от сборной Греции в четверг стало большим ударом по шансам Ли.