Матип собирается завершить игровую карьеру

Бывший защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип, возможно, завершит игровую карьеру.

Матип находится без клуба после истечения своего контракта с "Ливерпулем" в конце прошлого сезона, а игровой практики Жоэль не имеет с декабря 2023, когда в матче против "Фулхэма" он получил травму крестообразных связок колена.



На протяжении последних недель Матипа сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и "Фулхэм". Также 33-летнего камерунца связывали с возвращением в "Шальке-04".



Но если верить немецкому изданию Ruhr Nachrichten, Матип отверг интерес "Шальке-04", из которого он и перешел в "Ливерпуль" в 2016 году, и принял решение повесить бутсы на гвоздь.



О своем решении Матип сообщил одному из скаутов, однако официального заявления Жоэль пока не делал.