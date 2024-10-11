Матип собирается завершить игровую карьеру

Жоэль Матип Бывший защитник "Ливерпуля" Жоэль Матип, возможно, завершит игровую карьеру.

Матип находится без клуба после истечения своего контракта с "Ливерпулем" в конце прошлого сезона, а игровой практики Жоэль не имеет с декабря 2023, когда в матче против "Фулхэма" он получил травму крестообразных связок колена.

На протяжении последних недель Матипа сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Вест Хэм", "Вулверхэмптон" и "Фулхэм". Также 33-летнего камерунца связывали с возвращением в "Шальке-04".

Но если верить немецкому изданию Ruhr Nachrichten, Матип отверг интерес "Шальке-04", из которого он и перешел в "Ливерпуль" в 2016 году, и принял решение повесить бутсы на гвоздь.

О своем решении Матип сообщил одному из скаутов, однако официального заявления Жоэль пока не делал.


Метки Ливерпуль, Матип

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2024 21:00

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  1. chelsea88 11.10.2024 21:13 # chelsea88
    Странно что в рот вые6анные ггшки его не подписали. Они же любят говно за топами подбирать.

    (ответить)

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