Омородион: "Бог не хотел моего перехода в "Челси"

Нападающий "Порту" Саму Омородион объяснил, почему не перешел в "Челси" минувшим летом.

В августе "Челси" уже согласовал покупку Омородиона у "Атлетико" за 34.5 млн. фунтов, однако сделка сорвалась из-за опасений "синих" насчет состояния лодыжки Саму.



В итоге "Атлетико" продал Омородиона в "Порту" за 12.6 млн. фунтов, и 20-летний испанец чувствует, что сам Бог был против его перехода в "Челси".



"У меня было очень сложное лето. Мы пережили действительно плохое время, потому что в конце концов каждый знает, что я был близок к переходу. Если переход не состоялся, значит на то была причина. Значит Бог не хотел этого".



"Также я очень благодарен "Порту" за то, что они дали мне возможность, когда все выглядело наихудшим образом для меня. Я очень счастлив там, где нахожусь сейчас. Я оставил прошлое позади, и теперь я сосредоточен на том, что ждет меня впереди", — сообщил Омородион RTVE.