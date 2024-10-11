"Юнайтед" контактирует с Тухелем

"Манчестер Юнайтед" находится в контакте с бывшим главным тренером "Челси" Томасом Тухелем.

По всей видимости, "Юнайтед" не будет увольнять Эрика Тен Хага в этот международный перерыв — семичасовая встреча руководителей клуба в минувший вторник не принесла никаких вестей для нынешнего главного тренера "красных дьяволов".



Однако Тен Хаг остается под огромным давлением, и боссы "Юнайтед" ожидают немедленного улучшения игры и результатов.



Одновременно руководство "Юнайтед" хочет быть готовым на случай увольнения Тен Хага — клуб не может позволить себе тянуть с поисками замены Эрику в разгар сезона.



Поэтому, как сообщает журналист Bild Кристиан Фальк, "Юнайтед" находится в контакте с Тухелем, и 51-летний немец будет одним из фаворитов на работу с "дьяволами", если Тен Хаг уйдет.