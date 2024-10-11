Угу Виана станет новым спортивным директором "Сити"

Новым спортивным директором "Манчестер Сити" станет Угу Виана из лиссабонского "Спортинга".

Ранее на этой неделе стало известно, что нынешний спортивный директор "Сити" Чики Бегиристайн, ближайший соратник главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы, покинет клуб в конце сезона.



The Guardian подтверждает информацию, что преемник Бегиристайна определен. "Сити" уже согласовал со "Спортингом" условия перехода Виана.



Виана, бывший полузащитник "Ньюкасла" присоединится к "Сити" в начале 2025 года и первые месяцы будет принимать дела у Бегиристайна.



За шесть лет работы в "Спортинге" Виана привел в клуб ряд молодых талантов и выгодно продал игроков вроде Мануэля Угарте, Матеуша Нунеша и Нуну Мендеша.



Также 41-летний португалец был ответственен за приглашение наставника Рубена Аморима из "Браги", увидел потенциал в начинавшем тренерскую карьеру специалисте.



В период работы Виана "Спортинг" дважды завоевал титул португальского первенства.