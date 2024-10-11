Палмер и Мареска — лучшие в Премьер-Лиге в сентябре

Представляющие "Челси" Коул Палмер и Энцо Мареска были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.

В прошлом месяце Палмер затмил всех остальных игроков дивизиона по количеству результативных действий. 22-летний англичанин забил пять голов и один раз ассистировал партнеру в четырех матчах.



Свою результативную передачу Палмер отдал против "Кристал Пэлас", после чего забил гол против "Вест Хэма" и сделал покер против "Брайтона".



В борьбе за звание Игрока Месяца Палмер опередил Харви Барнса, Луиса Диаса, Габриэля Магальяэса, Райана Гравенберха, Рауля Хименеса, Дуайта Макнила и Олли Уоткинса.



Это уже вторая подобная награда в карьере Палмера, который также признавался Премьер-Лигой лучшим в апреле 2024.



А награда Тренеру Месяца второй раз подряд досталась наставнику Палмера по "Челси" в лице Энцо Марески.



Начав сентябрь с ничьей 1:1 против "Пэлас", затем подопечные Марески последовательно победили "Борнмут" (0:1), "Вест Хэм" (0:3) и "Брайтон" (4:2).



Конкурентами 44-летнего итальянца в сентябре выступали Микель Артета из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Марку Силва из "Фулхэма" и Арне Слот из "Ливерпуля".