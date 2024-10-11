Палмер и Мареска — лучшие в Премьер-Лиге в сентябре
Представляющие "Челси" Коул Палмер и Энцо Мареска были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.
В прошлом месяце Палмер затмил всех остальных игроков дивизиона по количеству результативных действий. 22-летний англичанин забил пять голов и один раз ассистировал партнеру в четырех матчах.
Свою результативную передачу Палмер отдал против "Кристал Пэлас", после чего забил гол против "Вест Хэма" и сделал покер против "Брайтона".
В борьбе за звание Игрока Месяца Палмер опередил Харви Барнса, Луиса Диаса, Габриэля Магальяэса, Райана Гравенберха, Рауля Хименеса, Дуайта Макнила и Олли Уоткинса.
Это уже вторая подобная награда в карьере Палмера, который также признавался Премьер-Лигой лучшим в апреле 2024.
А награда Тренеру Месяца второй раз подряд досталась наставнику Палмера по "Челси" в лице Энцо Марески.
Начав сентябрь с ничьей 1:1 против "Пэлас", затем подопечные Марески последовательно победили "Борнмут" (0:1), "Вест Хэм" (0:3) и "Брайтон" (4:2).
Конкурентами 44-летнего итальянца в сентябре выступали Микель Артета из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Марку Силва из "Фулхэма" и Арне Слот из "Ливерпуля".
11.10.2024 17:00
Просмотров: 352
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
https://ibb.co/pvHZtS3
11.10.2024 17:19 #
reddebil
3 дня не заходил, и меня тут же окропили((
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/110525/?c=1#c7977156
(ответить)
Микаэль Даштамиров 18 ноя 2009 в 15:32
хахаххаха)если хочешь быть здоров надо очень сильным быть меньше пива пить курить и выпивать а просто спортам себя занять))
(ответить)
Мурадина три дня сидела в рид онли с лицом жена макрона, сжимая свой черный брелочек, чекала все сообщения, но не выдержала по-итогу.
Какая же мурадина закомплексованная чмоня. Прям как его братик гусейнович.
(ответить)
Ещё вроде в ЛК эти топарики чуть не соснули, но не суть
(ответить)
Фейспалмер и Маруська..
(ответить)
Я обосрался братишки((((
Я цыган ванючий (
(ответить)
Семимильными шагами штурмуем РФ в обратном направлении)
https://t.me/sharanism/35370
(ответить)
сралин депортирует немцев - кекстеру похуй. запрещают узкий - кекстер горит
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий