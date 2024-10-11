Палмер и Мареска — лучшие в Премьер-Лиге в сентябре

Энцо Мареска Представляющие "Челси" Коул Палмер и Энцо Мареска были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам сентября.

В прошлом месяце Палмер затмил всех остальных игроков дивизиона по количеству результативных действий. 22-летний англичанин забил пять голов и один раз ассистировал партнеру в четырех матчах.

Свою результативную передачу Палмер отдал против "Кристал Пэлас", после чего забил гол против "Вест Хэма" и сделал покер против "Брайтона".

В борьбе за звание Игрока Месяца Палмер опередил Харви Барнса, Луиса Диаса, Габриэля Магальяэса, Райана Гравенберха, Рауля Хименеса, Дуайта Макнила и Олли Уоткинса.

Это уже вторая подобная награда в карьере Палмера, который также признавался Премьер-Лигой лучшим в апреле 2024.

А награда Тренеру Месяца второй раз подряд досталась наставнику Палмера по "Челси" в лице Энцо Марески.

Начав сентябрь с ничьей 1:1 против "Пэлас", затем подопечные Марески последовательно победили "Борнмут" (0:1), "Вест Хэм" (0:3) и "Брайтон" (4:2).

Конкурентами 44-летнего итальянца в сентябре выступали Микель Артета из "Арсенала", Унаи Эмери из "Астон Виллы", Марку Силва из "Фулхэма" и Арне Слот из "Ливерпуля".


Метки Мареска, награды, Палмер, Премьер-Лига, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2024 17:00

Количество просмотров Просмотров: 352

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  1. gusein-lfc 11.10.2024 17:39 # gusein-lfc
    https://ibb.co/pvHZtS3

    11.10.2024 17:19 #
    reddebil

    3 дня не заходил, и меня тут же окропили((
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/110525/?c=1#c7977156

    (ответить)

  2. gusein-lfc 11.10.2024 17:37 # gusein-lfc
    Микаэль Даштамиров 18 ноя 2009 в 15:32
    хахаххаха)если хочешь быть здоров надо очень сильным быть меньше пива пить курить и выпивать а просто спортам себя занять))

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  3. hachidlo 11.10.2024 17:24 # hachidlo
    Мурадина три дня сидела в рид онли с лицом жена макрона, сжимая свой черный брелочек, чекала все сообщения, но не выдержала по-итогу.
    Какая же мурадина закомплексованная чмоня. Прям как его братик гусейнович.

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  4. gameboy 11.10.2024 17:21 # gameboy
    Ещё вроде в ЛК эти топарики чуть не соснули, но не суть

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  5. zaeba1l 11.10.2024 17:20 # zaeba1l
    Фейспалмер и Маруська..

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  6. xylian-petrov 11.10.2024 17:17 # xylian-petrov
    Я обосрался братишки((((


    Я цыган ванючий (

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  7. dexter 11.10.2024 17:14 # dexter
    Семимильными шагами штурмуем РФ в обратном направлении)
    https://t.me/sharanism/35370

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  8. narcot 11.10.2024 17:09 # narcot
    сралин депортирует немцев - кекстеру похуй. запрещают узкий - кекстер горит

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