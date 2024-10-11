Форест" оштрафован на 750,000 фунтов за критику арбитра VAR

"Ноттингем Форест" был оштрафован на внушительную сумму в 750,000 фунтов за критику арбитра VAR Стюарта Аттуэлла.

Данный инцидент случился еще в прошлом сезоне, в апреле, когда "Форест" был бит "Эвертоном" со счетом 2:0 в Премьер-Лиге. У "лесников" осталось ощущение, что они должны были заработать три пенальти в том матче.



"Три крайне плохих решения — три пенальти, которые не были назначены, и мы просто не можем с этим смириться".



"Мы предупреждали судейский корпус перед матчем, что арбитр VAR — фанат "Лутона", но они не поменяли его. Наше терпение было проверено много раз. "Форест" изучит имеющиеся варианты воздействия", — написал тогда официальный аккаунт "лесников" в X.



Такого рода заявление было воспринято FA как попытка поставить под сомнение непредвзятость рефери. Независимая комиссия сочла выдвинутые Ассоциацией обвинения обоснованными, и так "Форест" оказался оштрафован на 750,000 фунтов, сообщает The Guardian.