Клубы Бразилии, Турции и США интересуются Альмироном

Парагвайский вингер "Ньюкасла" Мигель Альмирон вызывает интерес у клубов из Бразилии, Турции и Соединенных Штатов.

Альмирона связывают с уходом из "Ньюкасла" уже несколько трансферных окон кряду. Например, в январе Мигеля сватали в Саудовскую Аравию, а минувшим летом справки начет игрока наводили "Фулхэм" и "Эвертон".



Как сообщает i Sport, в преддверии зимнего окна клубы снова начинают выстраиваться в очередь на 30-летнего Альмирона, однако "Ньюкасл" отпустит Мигеля только по справедливой цене — около 15 миллионов фунтов.



Контракт Альмирона в любом случае истекает в 2026 году, и "Ньюкасл" уже некоторое время присматривает себе нового вингера, еще минувшим летом интересуясь Энтони Элангой из "Ноттингем Форест".



Вообще, "Ньюкасл" планирует не только продавать в январе. Правила финансового фейр-плей позволяют клубу с "Сент-Джеймс Парк" потратить до 100 млн. фунтов в зимнее окно.