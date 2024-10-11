FA не собирается платить компенсацию за тренера для сборной Англии

FA не собирается платить компенсацию за следующего главного тренера сборной Англии.

После домашнего поражения от сборной Греции в Лиге Наций накануне вечером (1:2) временный наставник англичан Ли Карсли честно признал, что не ожидает получить свою работу на постоянной основе.



По словам Карсли, он собирается вернуться к исполнению обязанностей главного тренера молодежной сборной Англии U-21 через три матча, после международного перерыва в ноябре.



Как раз после третьего в сезоне международного перерыва FA и определится с постоянным наставником для взрослой сборной, однако talkSPORT стало известно, что руководство Ассоциации предпочитает потратить деньги на развитие футбола, а не на компенсацию за приглашение тренера.



Учитывая это, приглашение Эдди Хау из "Ньюкасла" выглядит маловероятным. Впрочем, ни с Хау, ни с Грэмом Поттером, ни с Томасом Тухелем FA пока даже не контактировала.