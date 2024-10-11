Защитник "Ньюкасла" Киран Триппьер пропустит "минимум несколько недель" с растяжением задней поверхности бедра.

34-летний Триппьер не был вызван в сборную Англии в этот международный перерыв, а в последнем матче "Ньюкасла" — против "Эвертона" в прошлую субботу (0:0) — был заменен на 71-й минуте.



По информации Daily Mail, травма Триппьера не слишком серьезна, однако ветерану придется пропустить несколько ближайших матчей "сорок", начиная с домашнего поединка против "Брайтона" на следующей неделе.



В упомянутом матче против "Эвертона" Триппьер лишь третий раз в этом сезоне Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Ньюкасла". С недавних пор Киран все чаще проигрывает конкуренцию Тино Ливраменто, который теперь и в сборную Англии вызывается вместо него.