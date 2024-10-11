Ди Канио раскритиковал "Юнайтед" за продажу Мактоминея

Скотт Мактоминей Бывший нападающий "Вест Хэма" и сборной Италии Паоло Ди Канио раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за продажу полузащитника Скотта Мактоминея.

Минувшим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил Мактоминею, что не рассматривает того основным игроком, и это подтолкнуло Скотта к уходу из родного клуба.

В результате Мактоминей был продан в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов, и сейчас 27-летний шотландец является одним из лучших игроков команды Антонио Конте, забив два гола и отдав одну результативную передачу в трех последних матчах.

Игра Мактоминея помогает "Наполи" лидировать в Серии А, тогда как "Юнайтед" в Премьер-Лиге занимает только 14-е место, и продажа Скотта просто не укладывается у Ди Канио в голове.

"Я бы отправился в "Манчестер Юнайтед", чтобы арестовать всех их директоров. Как можно было отказаться от Мактоминея?" — сообщил Ди Канио Il Mattino.


Метки Ди Канио, Мактоминей, Манчестер Юнайтед, Наполи

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2024 12:00

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  1. ilovemanutd 11.10.2024 13:02 # ilovemanutd
    Это вам не зиги кидать

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  2. narcot 11.10.2024 12:27 # narcot
    его результативность говорит об убогости чемпионата, а не просчёте помойки

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  3. quavo 11.10.2024 12:18 # quavo
    Что для муму середняк, то для наполи топарина

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