Ди Канио раскритиковал "Юнайтед" за продажу Мактоминея

Бывший нападающий "Вест Хэма" и сборной Италии Паоло Ди Канио раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за продажу полузащитника Скотта Мактоминея.

Минувшим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил Мактоминею, что не рассматривает того основным игроком, и это подтолкнуло Скотта к уходу из родного клуба.



В результате Мактоминей был продан в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов, и сейчас 27-летний шотландец является одним из лучших игроков команды Антонио Конте, забив два гола и отдав одну результативную передачу в трех последних матчах.



Игра Мактоминея помогает "Наполи" лидировать в Серии А, тогда как "Юнайтед" в Премьер-Лиге занимает только 14-е место, и продажа Скотта просто не укладывается у Ди Канио в голове.



"Я бы отправился в "Манчестер Юнайтед", чтобы арестовать всех их директоров. Как можно было отказаться от Мактоминея?" — сообщил Ди Канио Il Mattino.