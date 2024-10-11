Ди Канио раскритиковал "Юнайтед" за продажу Мактоминея
Бывший нападающий "Вест Хэма" и сборной Италии Паоло Ди Канио раскритиковал "Манчестер Юнайтед" за продажу полузащитника Скотта Мактоминея.
Минувшим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг сообщил Мактоминею, что не рассматривает того основным игроком, и это подтолкнуло Скотта к уходу из родного клуба.
В результате Мактоминей был продан в "Наполи" за 25.7 млн. фунтов, и сейчас 27-летний шотландец является одним из лучших игроков команды Антонио Конте, забив два гола и отдав одну результативную передачу в трех последних матчах.
Игра Мактоминея помогает "Наполи" лидировать в Серии А, тогда как "Юнайтед" в Премьер-Лиге занимает только 14-е место, и продажа Скотта просто не укладывается у Ди Канио в голове.
"Я бы отправился в "Манчестер Юнайтед", чтобы арестовать всех их директоров. Как можно было отказаться от Мактоминея?" — сообщил Ди Канио Il Mattino.
11.10.2024 12:00
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Это вам не зиги кидать
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его результативность говорит об убогости чемпионата, а не просчёте помойки
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Что для муму середняк, то для наполи топарина
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