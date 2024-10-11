Рой Кин раскритиковал Пикфорда за ошибку против Греции

Легенда "Манчестер Юнайтед" Рой Кин раскритиковал голкипера "Эвертона" Джордана Пикфорда за эпизод в матче сборной Англии против Греции.

Накануне Пикфорд пропустил два гола от греков на "Уэмбли", потерев с английской сборной поражение в Лиге Наций со счетом 1:2.



При этом еще пара голов в ворота Пикфорда не были засчитаны, а в одном из эпизодов первого тайма защитник "Челси" Леви Колуилл просто спас англичан после грубой ошибки Джордана, и Кину это говорит о плохой концентрации голкипера на игру.



"Это говорит о его уровне концентрации, и это распространяется среди команды. Он должен был сыграть быстро".



"Колуилл блестяще сыграл в обороне — Греции очень не повезло, но это послание защитникам никогда не сдаваться. Он побежал догонять мяч и сыграл блестяще, но Пикфорд плохо повлиял на команду", — цитирует Кина Daily Express.



