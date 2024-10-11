Карсли поведал, что Англия работала над тактикой на матч с Грецией 20 минут

Тренер сборной Англии Ли Карсли рассказал, что над тактикой на матч Лиги Наций против Греции его команда работала только 20 минут.

Когда Карсли понял, что в четверг вечером против греков не сможет рассчитывать на своего капитана Харри Кейна, то решил сыграть без чистого нападающего, с Джудом Беллингемом в качестве "ложной девятки".



После поражения со счетом 1:2 Карсли признал, что эта тактика была крайне сырой, и опробовали ее англичане только на последней тренировке перед матчем.



"Сегодня вечером мы были второй лучшей командой во многом, и это расстраивает. Неудачи всегда случаются, и важно, как мы отреагируем. Мы пробовали нечто другое, пробовали насытить полузащиту".



"Мы пробовали это на протяжении 20 минут вчера, мы экспериментировали, и мы расстроены, что это не сработало. Было нереалистично ожидать слишком многого, и мы попробуем придумать что-нибудь снова. Это определенно будет вариантом на будущее".



"Этот вариант исключен, когда у вас доступен игрок с мастерством Кейна. Но на будущее вам нужны смелость и способность пробовать другие вещи. Мы попробовали нечто другое. Это ничего не меняет. Моя обязанность — провести три сбора", — сообщил Карсли ITV.