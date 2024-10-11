"Пэлас" теряет надежду на новый контракт с Гехи

"Кристал Пэлас" теряет надежду склонить своего защитника Марка Гехи к новому контракту.

Минувшим летом "Пэлас" отклонил несколько предложений "Ньюкасла" по Гехи. "Сороки" были готовы заплатить до 70 миллионов фунтов за Марка.



После закрытия летнего трансферного окна "Пэлас" сосредоточился на переговорах с Гехи о новом контракте, однако Марк дал понять своему клубу, что не заинтересован в продлении сотрудничества.



В данный момент 24-летний защитник сборной Англии сосредоточен на игре в футбол, особенно в своей новой роли — роли капитана "Пэлас".



После окончания этого сезона у Гехи останется только 12 месяцев по действующему контракту, и "Пэлас" едва ли будет рисковать потерей Марка безо всякой компенсации в 2026 году.



Как добавляет Daily Mail, "Ньюкасл" сохраняет интерес к Гехи и может вернуться за Марком уже в январе.