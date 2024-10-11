"Пэлас" теряет надежду на новый контракт с Гехи

Марк Гехи "Кристал Пэлас" теряет надежду склонить своего защитника Марка Гехи к новому контракту.

Минувшим летом "Пэлас" отклонил несколько предложений "Ньюкасла" по Гехи. "Сороки" были готовы заплатить до 70 миллионов фунтов за Марка.

После закрытия летнего трансферного окна "Пэлас" сосредоточился на переговорах с Гехи о новом контракте, однако Марк дал понять своему клубу, что не заинтересован в продлении сотрудничества.

В данный момент 24-летний защитник сборной Англии сосредоточен на игре в футбол, особенно в своей новой роли — роли капитана "Пэлас".

После окончания этого сезона у Гехи останется только 12 месяцев по действующему контракту, и "Пэлас" едва ли будет рисковать потерей Марка безо всякой компенсации в 2026 году.

Как добавляет Daily Mail, "Ньюкасл" сохраняет интерес к Гехи и может вернуться за Марком уже в январе.


Метки Гехи, контракты, Кристал Пэлас

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2024 09:00

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