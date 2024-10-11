Клопп согласился на работу в Red Bull, когда тренировал "Ливерпуль"

Юрген Клопп согласился на роль в концерне Red Bull, еще когда трудился главным тренером "Ливерпуля".

В минувшую среду было объявлено, что с 1 января Клопп вступает в должность "глобального руководителя футбольного департамента" Red Bull, чтобы курировать все клубы концерна, включая немецкий "РБ Лейпциг", австрийский "Ред Булл", американский "Нью-Йорк Ред Буллз".



Клопп будет отвечать за тренерские вопросы, игровую философию, развитие, а также трансферы игроков и тренеров.



По информации немецкого издания TZ, Клопп дал свое согласие поработать на Red Bull в сентябре 2022, встретившись в Зальцбурге с сооснователем концерна Дитрихом Матешицем, который в следующем месяце умер в возрасте 78 лет.



Уже тогда Клопп согласился, что с начала 2025 года займет должность, в которой он на днях был представлен.



Добавим, что Клопп анонсировал свой уход из "Ливерпуля" в январе, спустя 15 месяцев после встречи с Матешицем. Юрген объяснял, что у него закончилась энергия и что минимум год он собирается отдохнуть от футбола.



"Это невероятно, как подобная мегасделка оставалась в секрете так долго. В "Формуле-1" это никогда бы не было возможно", — сообщил спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко TZ.