Ли Карсли ожидает, что вернется к работе с молодежной сборной Англии U-21 после международного перерыва в ноябре.

Карсли стал фаворитом на роль преемника Гарета Саутгейта после того, как англичане уверенно выиграли матчи против Ирландии и Финляндии в сентябре, показав отличный футбол.



Однако второй в сезоне международный перерыв начался для англичан с домашнего поражения 1:2 от сборной Греции на "Уэмбли".



Карсли не скрывает, по-прежнему хочет возглавить взрослую сборную Англии на постоянной основе, но ожидает, что FA выберет кого-то другого.



"Я еще вначале сказал, что не буду исключать тот или иной сценарий, и это так и остается. Мне более чем комфортно в своем положении, в котором я нахожусь. Мои полномочия были ясны, я чувствую себя комфортно и уверенно насчет этого".



"После первого сбора я определенно не предавался эйфории и не испытывал самоуверенность. Я очень хорошо понимаю, что это одна из лучших работ в мире в плане шансов на победу в больших соревнованиях. И это по-прежнему так".



"С моей первой пресс-конференции ничего не изменилось. Это великолепная работа".



"Мне повезло, что у меня и так есть хорошая работа — со сборной U-21, но после первого сбора и обоих выигранных матчей с хорошим футболом мои амбиции не изменились".



"Мне важно постараться изо всех сил в следующих трех матчах. Я очень доволен своим взаимодействием с моими боссами, и в этом отношении ничего не изменилось".



"Мои полномочия были ясны с самого начала. Провести три сбора и затем передать команду кому-нибудь еще", — цитирует Карсли Sky Sports.