Сака получил травму против сборной Греции

Вингер "Арсенала" Букайо Сака получил травму в проигранном сборной Англии матче Лиги Наций против Греции в четверг вечером (1:2).

23-летний Сака сыграл только шесть минут во втором тайме матча на "Уэмбли", после чего уступил свое место на поле Нони Мадуэке.



Уходя с поля, Сака держался за заднюю поверхность бедра правой ноги, и временный тренер англичан Ли Карсли пока не знает, насколько серьезно повреждение Букайо.



"Его обследуют. Это случился перед первым пропущенным голом. Вы могли видеть, что он что-то почувствовал в своей ноге", — цитирует Карсли BBC.



Добавим, в воскресенье сборная Англии сыграет на выезде против Финляндии, а "Арсенал" свой следующий матч проводит 19 октября — в гостях у "Борнмута".