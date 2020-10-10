Осимхен хочет перейти в "Челси" в январе

Нападающий турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен хочет перейти в "Челси" в зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Челси" вел переговоры с "Наполи" по Осимхену до самого дедлайна, однако стороны так и не смогли достичь компромисса.



Не сумев сменить клуб до 30 августа, Осимхен обнаружил, что ему нет места в планах нового главного тренера "Наполи" Антонио Конте, и это подтолкнуло Виктора к переходу в "Галатасарай" на правах аренды.



Осимхен неплохо себя чувствует в Турции, забив два гола и отдав четыре результативные передачи в четырех матчах за "Галатасарай", однако Corriere dello Sport утверждает, что "Челси" может вернуться за 25-летним нигерийцем в январе.



Сам Осимхен хотел бы присоединиться к "Челси" посреди сезона, и заполучить Виктора в январе "синим" будет проще, чем минувшим летом. Дело в том, что стоимость выкупа игрока снизилась со 109 до 68 миллионов фунтов.



Если "Челси" решит подождать до следующего лета, то прописанная в контракте стоимость выкупа Осимхена снизится еще больше — до 63 млн. фунтов.