Студент избежал тюрьмы за оскорбление Сака на расовой почве

Студент Лондонского государственного университета избежал тюремного заключения за оскорбление вингера "Арсенала" Букайо Сака на расовой почве.

Данный инцидент случился еще в мае прошлого года, когда "Арсенал" потерпел поражение от "Ноттингем Форест".



Реагируя на проигрыш любимой команды, 20-летний студент юридического факультета Сухел Али опубликовал в социальной сети аудиосообщение оскорбительного характера.



Али, который имеет нигерийское происхождение, как и Сака, описал Букайо фразами "f***ing monkey", "n***er" и "f***ing black piece of s**t".



Как сообщает The Telegraph, Али грозила тюрьма, однако суд сжалился над студентом, учтя его раскаяние и отсутствие предыдущих проблем с законом.



Теперь Али находится на 12-месячном испытательном сроке, а также Сухелу предстоит возместить судебные издержки в размере 111 фунтов.