Студент избежал тюрьмы за оскорбление Сака на расовой почве
Студент Лондонского государственного университета избежал тюремного заключения за оскорбление вингера "Арсенала" Букайо Сака на расовой почве.
Данный инцидент случился еще в мае прошлого года, когда "Арсенал" потерпел поражение от "Ноттингем Форест".
Реагируя на проигрыш любимой команды, 20-летний студент юридического факультета Сухел Али опубликовал в социальной сети аудиосообщение оскорбительного характера.
Али, который имеет нигерийское происхождение, как и Сака, описал Букайо фразами "f***ing monkey", "n***er" и "f***ing black piece of s**t".
Как сообщает The Telegraph, Али грозила тюрьма, однако суд сжалился над студентом, учтя его раскаяние и отсутствие предыдущих проблем с законом.
Теперь Али находится на 12-месячном испытательном сроке, а также Сухелу предстоит возместить судебные издержки в размере 111 фунтов.
10.10.2024 22:00
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Надо было нигга сказать на слэнге, а он «ниггер» как положено, культурно, «ниггер», так нельзя, можно сесть, студент.
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"f***ing monkey", "n***er" и "f***ing black piece of s**t" в коллекцию к
продолжайте изучать суть этой игры и процессов в ней
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Написал бы это белый - сел бы 100%
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