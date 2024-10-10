Студент избежал тюрьмы за оскорбление Сака на расовой почве

Букайо Сака Студент Лондонского государственного университета избежал тюремного заключения за оскорбление вингера "Арсенала" Букайо Сака на расовой почве.

Данный инцидент случился еще в мае прошлого года, когда "Арсенал" потерпел поражение от "Ноттингем Форест".

Реагируя на проигрыш любимой команды, 20-летний студент юридического факультета Сухел Али опубликовал в социальной сети аудиосообщение оскорбительного характера.

Али, который имеет нигерийское происхождение, как и Сака, описал Букайо фразами "f***ing monkey", "n***er" и "f***ing black piece of s**t".

Как сообщает The Telegraph, Али грозила тюрьма, однако суд сжалился над студентом, учтя его раскаяние и отсутствие предыдущих проблем с законом.

Теперь Али находится на 12-месячном испытательном сроке, а также Сухелу предстоит возместить судебные издержки в размере 111 фунтов.


Метки Арсенал, расизм, Сака

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2024 22:00

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Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 10.10.2024 22:43 # liverpo0ol
    Надо было нигга сказать на слэнге, а он «ниггер» как положено, культурно, «ниггер», так нельзя, можно сесть, студент.

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  2. closer 10.10.2024 22:24 # closer
    "f***ing monkey", "n***er" и "f***ing black piece of s**t" в коллекцию к
    продолжайте изучать суть этой игры и процессов в ней

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  3. sufferwell 10.10.2024 22:18 # sufferwell
    Написал бы это белый - сел бы 100%

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