Адама Траоре объяснил, что ему сказал Гвардиола

Хосеп Гвардиола и Адама Траоре Вингер "Фулхэма" Адама Траоре объяснил, что ему сказал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

После победы "Сити" над "Фулхэмом" со счетом 3:2 в прошлый уикенд болельщики стали свидетелями беседы Гвардиолы со своим соотечественником Траоре, который не использовал несколько 100-процентных моментов против "горожан".

По словам Траоре, они с Гвардиолой всегда были в хороших отношениях, и Хосеп лишь дал ему несколько советов.

"Он — лучший тренер в мире, вне всяких сомнений. После матча он подошел ко мне и сказал, что это была хорошая игра. Он дал мне ряд указаний насчет того, как нужно было завершать моменты, которые я имел против них".

"Я повстречался с ним в "Барсе". Когда я пришел в "Астон Виллу", он мне позвонил, и он всегда был дружелюбен со мной", — сообщил Траоре El Larguero.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига, Траоре, Фулхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2024 21:00

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