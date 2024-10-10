Адама Траоре объяснил, что ему сказал Гвардиола

Вингер "Фулхэма" Адама Траоре объяснил, что ему сказал главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

После победы "Сити" над "Фулхэмом" со счетом 3:2 в прошлый уикенд болельщики стали свидетелями беседы Гвардиолы со своим соотечественником Траоре, который не использовал несколько 100-процентных моментов против "горожан".



По словам Траоре, они с Гвардиолой всегда были в хороших отношениях, и Хосеп лишь дал ему несколько советов.



"Он — лучший тренер в мире, вне всяких сомнений. После матча он подошел ко мне и сказал, что это была хорошая игра. Он дал мне ряд указаний насчет того, как нужно было завершать моменты, которые я имел против них".



"Я повстречался с ним в "Барсе". Когда я пришел в "Астон Виллу", он мне позвонил, и он всегда был дружелюбен со мной", — сообщил Траоре El Larguero.



