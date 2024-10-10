Кукурелья посетовал, что к нему относятся несправедливо в Англии

Защитник "Челси" Марк Кукурелья посетовал на несправедливое к нему отношение в Премьер-Лиге.

В матче минувшего уикенда против "Ноттингем Форест" 26-летний Кукурелья получил свою пятую желтую карточку в этом сезоне Премьер-Лиги и теперь будет дисквалифицирован на следующую игру "Челси".



Кукурелья чувствует, что из-за своей победы со сборной Испании на Евро-2024 минувшим летом рефери и болельщики других команд предвзяты к нему.



"Теперь люди тебя знают, и ты должен лучше себя проявлять. Стать чемпионом Европы — это историческое достижение, которое останется с тобой навсегда. Ну, я уже был дисквалифицирован за пять желтых карточек, совершив несколько фолов. Я слегка стал для них мишенью".



"Они (фанаты) быстро набрасываются на меня, особенно когда мы играем на выезде. Это нормально, потому что мы победили (в финале Евро-2024 против сборной Англии), а я поучаствовал в голевой комбинации, и я играю на их земле... Это нормально, что они чувствуют себя пострадавшими", — сообщил Кукурелья Cope.