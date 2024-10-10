Карсли высказался насчет отсутствия игроков МЮ в сборной Англии

Тренер сборной Англии Ли Карсли прокомментировал отсутствие игроков "Манчестер Юнайтед" в национальной команде.

Некогда "Юнайтед" был одним из базовых клубов сборной Англии, однако прямо сейчас у Карсли нет ни одного представителя "красных дьяволов".



Дело в том, что Харри Магуайр и Маркус Рэшфорд не были приглашены в сборную, а Кобби Майну не смог откликнуться на вызов из-за травмы, однако Карсли уверяет, что свои решения он принимает, исходя из формы игроков.



"Ты хочешь выбирать лучших игроков. Большая часть моей работы заключается в том, чтобы ездить и смотреть на игроков, находясь в курсе их формы. Я больше смотрю на игроков, чем на клубы".



"Нам посчастливилось обладать множеством отличных игроков "Манчестер Юнайтед", но сейчас состав более распределен по клубам лиги и зарубежным клубам. Это уже некоторое время так", — цитирует Карсли Sky Sports.