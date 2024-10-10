Мазрауи перенес операцию на сердце

Нуссаир Мазрауи Защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи перенес небольшую операцию на сердце и теперь пропустит несколько недель.

Два месяца назад "Юнайтед" приобрел Мазрауи у "Баварии" за 17.1 млн. фунтов. Нуссаир сразу же утвердился основным игроком команды Эрика Тен Хага.

Мазрауи выходил в стартовом составе на каждый матч "Юнайтед" в Премьер-Лиге и Лиге Европы в этом сезоне, однако ближайшие несколько недель "красным дьяволам" придется обходиться без 26-летнего марокканца.

Как сообщает Sky Sports, Мазрауи перенес небольшую хирургическую процедуру после того, как у него были обнаружены нарушения сердечного ритма.

"Это довольно распространенное заболевание, и ожидается, что Нуссаир полностью восстановится и будет доступен для участия в матчах через несколько недель", — цитирует свой источник из "Юнайтед" издание.

Добавим, в лазарете Мазрауи составит компанию Харри Магуайру, вместе с которым он был заменен в перерыве безголевого матча против "Астон Виллы" перед международным перерывом, а также Лени Йоро, Люку Шоку и Тиреллу Маласиа.


Метки Мазрауи, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2024 18:00

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  1. halamadrid94 10.10.2024 18:38 # halamadrid94
    Надо задуматься о завершении карьеры. Это не шутки. Тем более один манкунианец уже умер на 5 минут три года назад.

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