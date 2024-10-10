Мазрауи перенес операцию на сердце

Защитник "Манчестер Юнайтед" Нуссаир Мазрауи перенес небольшую операцию на сердце и теперь пропустит несколько недель.

Два месяца назад "Юнайтед" приобрел Мазрауи у "Баварии" за 17.1 млн. фунтов. Нуссаир сразу же утвердился основным игроком команды Эрика Тен Хага.



Мазрауи выходил в стартовом составе на каждый матч "Юнайтед" в Премьер-Лиге и Лиге Европы в этом сезоне, однако ближайшие несколько недель "красным дьяволам" придется обходиться без 26-летнего марокканца.



Как сообщает Sky Sports, Мазрауи перенес небольшую хирургическую процедуру после того, как у него были обнаружены нарушения сердечного ритма.



"Это довольно распространенное заболевание, и ожидается, что Нуссаир полностью восстановится и будет доступен для участия в матчах через несколько недель", — цитирует свой источник из "Юнайтед" издание.



Добавим, в лазарете Мазрауи составит компанию Харри Магуайру, вместе с которым он был заменен в перерыве безголевого матча против "Астон Виллы" перед международным перерывом, а также Лени Йоро, Люку Шоку и Тиреллу Маласиа.