"Боруссия" выкупила Коуто у "Сити"

Ян Коуто Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Манчестер Сити" крайнего защитника Яна Коуто.

Коуто только в августе отправился в Дортмунд на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25. С тех пор Ян принял участие в семи матчах, суммарно сыграв 331 минуту за клуб Бундеслиги.

Арендное соглашение по Коуто обязывало "Боруссию" выкупить игрока при выполнении определенных условий, и Sky Sports может подтвердить, что это уже произошло.

Таким образом, "Сити" получил 25 миллионов фунтов за 22-летнего бразильца, который принадлежал "горожанам" с 2020 года, но так и не сыграл ни одного официального матча за клуб с "Этихад".

Издание добавляет, что благодаря этой сделке продажи "Сити" игроков своей академии превысили отметку в 500 млн. фунтов.


Метки Боруссия, Коуто, Манчестер Сити, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2024 17:00

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  1. w1 10.10.2024 17:45 # w1
    А иньо осталось в шити?

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  2. drogba11cool 10.10.2024 17:44 # drogba11cool
    Академия Сити одна из сильнейших, Палмер тому доказательство.

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  3. gusein-lfc 10.10.2024 17:21 # gusein-lfc
    КОРОЛИ!!!

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