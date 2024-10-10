"Боруссия" выкупила Коуто у "Сити"

Дортмундская "Боруссия" выкупила у "Манчестер Сити" крайнего защитника Яна Коуто.

Коуто только в августе отправился в Дортмунд на правах аренды, рассчитанной до конца сезона 2024/25. С тех пор Ян принял участие в семи матчах, суммарно сыграв 331 минуту за клуб Бундеслиги.



Арендное соглашение по Коуто обязывало "Боруссию" выкупить игрока при выполнении определенных условий, и Sky Sports может подтвердить, что это уже произошло.



Таким образом, "Сити" получил 25 миллионов фунтов за 22-летнего бразильца, который принадлежал "горожанам" с 2020 года, но так и не сыграл ни одного официального матча за клуб с "Этихад".



Издание добавляет, что благодаря этой сделке продажи "Сити" игроков своей академии превысили отметку в 500 млн. фунтов.



