Саутгейт объявил, что отвлечется от футбола минимум на год

Бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что сделает перерыв от футбола минимум в один год.

Напомним, 54-летний Саутгейт оставил сборную Англии спустя 48 часов после поражения от Испании в финале Евро-2024 в июле.



Саутгейт возглавлял английскую сборную с 2016 года, в течение этого времени также достигнув полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022.



Саутгейт назывался одним из фаворитов на замену главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу, однако в этом сезоне Гарет точно не будет работать с "красными дьяволами".



"Я точно не буду тренировать в ближайший год, я уверен насчет этого. Мне нужно дать себе время для хороших решений".



"Когда оставляешь действительно большую роль, тебе нужно дать время своему организму, своему разуму. Я наслаждаюсь своей жизнью, поэтому спешки не будет", — цитирует Саутгейта BBC.