Саутгейт объявил, что отвлечется от футбола минимум на год
Бывший наставник сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что сделает перерыв от футбола минимум в один год.
Напомним, 54-летний Саутгейт оставил сборную Англии спустя 48 часов после поражения от Испании в финале Евро-2024 в июле.
Саутгейт возглавлял английскую сборную с 2016 года, в течение этого времени также достигнув полуфинала ЧМ-2018, финала Евро-2020 и четвертьфинала ЧМ-2022.
Саутгейт назывался одним из фаворитов на замену главному тренеру "Манчестер Юнайтед" Эрику Тен Хагу, однако в этом сезоне Гарет точно не будет работать с "красными дьяволами".
"Я точно не буду тренировать в ближайший год, я уверен насчет этого. Мне нужно дать себе время для хороших решений".
"Когда оставляешь действительно большую роль, тебе нужно дать время своему организму, своему разуму. Я наслаждаюсь своей жизнью, поэтому спешки не будет", — цитирует Саутгейта BBC.
10.10.2024 16:00
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да вообще завязывай с футболом, не твоё это
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