Келлехер надеется подыскать себе новый клуб с помощью травмы Алиссона

Кувин Келлехер Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер надеется использовать травму Алиссона, чтобы подыскать себе новый клуб.

В победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (0:1) Алиссон получил травму задней поверхности бедра и теперь, как ожидается, пропустит около шести недель.

Травма Алиссона дает Келлехеру возможность сыграть несколько матчей подряд, начиная с домашнего противостояния с "Челси" 20 октября.

Келлехер не скрывает своих амбиций быть первым номером, но это едва ли возможно при здоровом Алиссоне. Кроме того, следующим летом в "Ливерпуль" прибудет купленный у "Валенсии" Георгий Мамардашвили.

Поэтому Келлехер хочет использовать свой шанс, чтобы произвести впечатление на другие клубы. "Ливерпуль" уважает амбиции 25-летнего ирландца и готов того отпустить за 30 миллионов фунтов.


Метки Келлехер, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2024 15:00

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Последние комментарии:




  1. hachidlo 10.10.2024 15:54 # hachidlo
    Даже и этот (кто?) бежит с тонущего портового корабля.

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  2. cole-palmer 10.10.2024 15:08 # cole-palmer
    Замечательное отношение к воспитанникам

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