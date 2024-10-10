Келлехер надеется подыскать себе новый клуб с помощью травмы Алиссона

Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер надеется использовать травму Алиссона, чтобы подыскать себе новый клуб.

В победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (0:1) Алиссон получил травму задней поверхности бедра и теперь, как ожидается, пропустит около шести недель.



Травма Алиссона дает Келлехеру возможность сыграть несколько матчей подряд, начиная с домашнего противостояния с "Челси" 20 октября.



Келлехер не скрывает своих амбиций быть первым номером, но это едва ли возможно при здоровом Алиссоне. Кроме того, следующим летом в "Ливерпуль" прибудет купленный у "Валенсии" Георгий Мамардашвили.



Поэтому Келлехер хочет использовать свой шанс, чтобы произвести впечатление на другие клубы. "Ливерпуль" уважает амбиции 25-летнего ирландца и готов того отпустить за 30 миллионов фунтов.