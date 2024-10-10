Келлехер надеется подыскать себе новый клуб с помощью травмы Алиссона
Голкипер "Ливерпуля" Кувин Келлехер надеется использовать травму Алиссона, чтобы подыскать себе новый клуб.
В победном для "Ливерпуля" матче Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" в минувшую субботу (0:1) Алиссон получил травму задней поверхности бедра и теперь, как ожидается, пропустит около шести недель.
Травма Алиссона дает Келлехеру возможность сыграть несколько матчей подряд, начиная с домашнего противостояния с "Челси" 20 октября.
Келлехер не скрывает своих амбиций быть первым номером, но это едва ли возможно при здоровом Алиссоне. Кроме того, следующим летом в "Ливерпуль" прибудет купленный у "Валенсии" Георгий Мамардашвили.
Поэтому Келлехер хочет использовать свой шанс, чтобы произвести впечатление на другие клубы. "Ливерпуль" уважает амбиции 25-летнего ирландца и готов того отпустить за 30 миллионов фунтов.
10.10.2024 15:00
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Даже и этот (кто?) бежит с тонущего портового корабля.
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Замечательное отношение к воспитанникам
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