У "Сити" второй самый дорогой состав в Европе

Манчестер Сити "Манчестер Сити" был назван клубом со вторым самым дорогим составом в Европе.



В своем свежем исследовании CIES Football Observatory оценивает трансферную стоимость всех имеющих контракты с "Сити" игроков, включая находящихся в аренде в других клубах, в 1.47 млрд. евро (1.23 млрд. фунтов).

Всего на балансе у "Сити" сейчас 39 игроков, и средняя рыночная стоимость одного футболиста составляет 37.7 млн. евро (31.5 млн. фунтов).

Выше "Сити" по обоим показателям находится только "Реал", 34 игрока которого были оценены суммарно в 1.73 млрд. евро (1.44 млрд. фунтов). В среднем один футболист испанского гранда стоит 50.8 млн. евро (42.5 млн. фунтов).

Вообще, в топ-10 рейтинга оказались сразу шесть клубов Премьер-Лиги. Правда, "Челси" обеспечил себе третью строчку за счет количества — на балансе у "синих" аж 54 игрока.

Клубы с самыми дорогими составами


Метки Манчестер Сити, рейтинги

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2024 14:00

Количество просмотров Просмотров: 411



Поиск: