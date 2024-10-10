У "Сити" второй самый дорогой состав в Европе

"Манчестер Сити" был назван клубом со вторым самым дорогим составом в Европе.





В своем свежем исследовании CIES Football Observatory оценивает трансферную стоимость всех имеющих контракты с "Сити" игроков, включая находящихся в аренде в других клубах, в 1.47 млрд. евро (1.23 млрд. фунтов).



Всего на балансе у "Сити" сейчас 39 игроков, и средняя рыночная стоимость одного футболиста составляет 37.7 млн. евро (31.5 млн. фунтов).



Выше "Сити" по обоим показателям находится только "Реал", 34 игрока которого были оценены суммарно в 1.73 млрд. евро (1.44 млрд. фунтов). В среднем один футболист испанского гранда стоит 50.8 млн. евро (42.5 млн. фунтов).



Вообще, в топ-10 рейтинга оказались сразу шесть клубов Премьер-Лиги. Правда, "Челси" обеспечил себе третью строчку за счет количества — на балансе у "синих" аж 54 игрока.



