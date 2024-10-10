В контракте Ромеро нет пункта об отступных

Вопреки слухам в аргентинской прессе, контракт защитника "Тоттенхэма" Кристиана Ромеро не содержит пункта об отступных в размере 65 миллионов евро (54 млн. фунтов).

Еще минувшим летом к Ромеро существовал интерес со стороны ведущих клубов Европы, однако "Тоттенхэм" всегда считал Кристиана неприкасаемым.



На днях в аргентинской прессе появилась информация, что "Тоттенхэм" может быть бессилен помешать уходу Ромеро в январе или по окончании сезона из-за пункта о выкупе.



Однако трансферный гуру Фабрицио Романо утверждает, что контракт 26-летнего защитника, одним из претендентом на которого считается "Реал", не предусматривает такого условия.



Контракт Ромеро с "Тоттенхэмом" рассчитан до 2027 года, поэтому будущее Кристиана находится в руках президента "шпор" Даниэля Леви.