Цимикас считает Трента лучшим правым защитником в сборной Англии

Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас назвал своего одноклубника Трента Александер-Арнольда лучшим игроком сборной Англии справа в обороне.

Предыдущий наставник сборной Англии Гарет Саутгейт не очень-то жаловал Александер-Арнольда и даже пытался делать из Трента полузащитника.



Однако с приходом Ли Карсли на место Саутгейта ситуация Александер-Арнольда наладилась, и именно Трент играл правого защитника в обоих матчах англичан в сентябре.



В преддверии выезда со своей сборной Греции на "Уэмбли" Цимикас похвалил Александер-Арнольда и выразил уверенность, что Трент превосходит всех остальных правых защитников у англичан, включая Кайла Уолкера и Кирана Триппьера.



"Уверен, ему было действительно тяжело. Трент — это того рода парень, который хочет играть. Я очень рад, что он сыграл последние пару матчей. Он проявляет себя всегда, когда играет".



"Его показатели в "Ливерпуле" говорят сами за себя. По моему мнению, и он знает мое мнение, он является номером один", — цитирует Цимикаса The Independent.