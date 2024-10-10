Цимикас считает Трента лучшим правым защитником в сборной Англии

Костас Цимикас и Трент Александер-Арнольд Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас назвал своего одноклубника Трента Александер-Арнольда лучшим игроком сборной Англии справа в обороне.

Предыдущий наставник сборной Англии Гарет Саутгейт не очень-то жаловал Александер-Арнольда и даже пытался делать из Трента полузащитника.

Однако с приходом Ли Карсли на место Саутгейта ситуация Александер-Арнольда наладилась, и именно Трент играл правого защитника в обоих матчах англичан в сентябре.

В преддверии выезда со своей сборной Греции на "Уэмбли" Цимикас похвалил Александер-Арнольда и выразил уверенность, что Трент превосходит всех остальных правых защитников у англичан, включая Кайла Уолкера и Кирана Триппьера.

"Уверен, ему было действительно тяжело. Трент — это того рода парень, который хочет играть. Я очень рад, что он сыграл последние пару матчей. Он проявляет себя всегда, когда играет".

"Его показатели в "Ливерпуле" говорят сами за себя. По моему мнению, и он знает мое мнение, он является номером один", — цитирует Цимикаса The Independent.


Метки Александер-Арнольд, Ливерпуль, сборная Англии, Цимикас

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2024 12:00

Количество просмотров Просмотров: 378

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  1. kojan 10.10.2024 14:05 # kojan
    никто и звать никак расхваливает себе подобного...

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  2. szobo88 10.10.2024 13:29 # szobo88
    А у кого-то были сомнения?

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  3. seagull77 10.10.2024 12:28 # seagull77
    Ясен хуй, что этот дебил с хвостиком недалёкий, но не на столько же.

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  4. gayboy 10.10.2024 12:05 # gayboy
    Долбоёбикас

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