Цимикас считает Трента лучшим правым защитником в сборной Англии
Защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас назвал своего одноклубника Трента Александер-Арнольда лучшим игроком сборной Англии справа в обороне.
Предыдущий наставник сборной Англии Гарет Саутгейт не очень-то жаловал Александер-Арнольда и даже пытался делать из Трента полузащитника.
Однако с приходом Ли Карсли на место Саутгейта ситуация Александер-Арнольда наладилась, и именно Трент играл правого защитника в обоих матчах англичан в сентябре.
В преддверии выезда со своей сборной Греции на "Уэмбли" Цимикас похвалил Александер-Арнольда и выразил уверенность, что Трент превосходит всех остальных правых защитников у англичан, включая Кайла Уолкера и Кирана Триппьера.
"Уверен, ему было действительно тяжело. Трент — это того рода парень, который хочет играть. Я очень рад, что он сыграл последние пару матчей. Он проявляет себя всегда, когда играет".
"Его показатели в "Ливерпуле" говорят сами за себя. По моему мнению, и он знает мое мнение, он является номером один", — цитирует Цимикаса The Independent.
10.10.2024 12:00
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никто и звать никак расхваливает себе подобного...
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А у кого-то были сомнения?
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Ясен хуй, что этот дебил с хвостиком недалёкий, но не на столько же.
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Долбоёбикас
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