Карсли доверится Палмеру против Греции и может выпустит Беллингема в нападение
Временный тренер сборной Англии Ли Карсли собирается выпустить Коула Палмера из "Челси" в стартовом составе на матч Лиги Наций против Греции, а также задумывается о том, чтобы использовать Джуда Беллингема в нападении.
В домашнем матче Лиги Наций против Греции в четверг вечером английская сборная будет лишена своего капитана Харри Кейна, который приехал из "Баварии" с ушибом ноги.
Сыграть на месте Кейна надеются Олли Уоткинс и Доминик Соланке, однако talkSPORT утверждает, что Карсли может задействовать Беллингема в роли "ложной девятки".
В прошлом году Карсли привел молодежную сборную Англии к победе на Чемпионате Европы U-21, играя с Энтони Гордоном в этой роли. И именно эту роль Беллингем отрабатывал на тренировках на текущей неделе.
Также Карсли собирается выпустить в старте Палмера. Коул выходил на замену в семи из своих девяти матчей за сборную, что, правда, не помешало ему получить награду лучшему игроку англичан по итогам сезона 2023/24.
10.10.2024 11:00
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