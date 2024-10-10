Карсли доверится Палмеру против Греции и может выпустит Беллингема в нападение

Временный тренер сборной Англии Ли Карсли собирается выпустить Коула Палмера из "Челси" в стартовом составе на матч Лиги Наций против Греции, а также задумывается о том, чтобы использовать Джуда Беллингема в нападении.

В домашнем матче Лиги Наций против Греции в четверг вечером английская сборная будет лишена своего капитана Харри Кейна, который приехал из "Баварии" с ушибом ноги.



Сыграть на месте Кейна надеются Олли Уоткинс и Доминик Соланке, однако talkSPORT утверждает, что Карсли может задействовать Беллингема в роли "ложной девятки".



В прошлом году Карсли привел молодежную сборную Англии к победе на Чемпионате Европы U-21, играя с Энтони Гордоном в этой роли. И именно эту роль Беллингем отрабатывал на тренировках на текущей неделе.



Также Карсли собирается выпустить в старте Палмера. Коул выходил на замену в семи из своих девяти матчей за сборную, что, правда, не помешало ему получить награду лучшему игроку англичан по итогам сезона 2023/24.