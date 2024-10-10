Стоунс считает, что Карсли и Гвардиола похожи

Защитник Джон Стоунс заявил, что его наставник по сборной Англии Ли Карсли во многом похож на рулевого "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу.

Приняв командование английской сборной после ухода Гарета Саутгейта, Карсли успел одержать победы над Ирландией и Финляндией в Лиге Наций.



Эти победы англичане одержали, играя в атакующем стиле, и этим Карсли напомнил Стоунсу его тренера по клубу.



"У каждого есть свой уникальный стиль, но я думаю, все тренеры похожи в том, чего они хотят".



"Между Ли и Пепом есть много схожего в том плане, как они видят игру и как они хотят, чтобы играли их команды. Думаю, вы видели, как мы сыграли два матча в прошлом месяце, добившись двух положительных результатов".



"Это замечательно для меня, что они похожи по манере игры. Ли и его штаб тщательно изучают нас, игроков, и наши команды, они смотрят, как мы играем за свои клубы, чтобы использовать это, помочь нам как можно лучше притереться друг к другу и двигаться вперед в едином направлении", — цитирует Стоунса Sky Sports.