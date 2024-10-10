"Манчестер Сити" не продаст Ортегу в январе

"Манчестер Сити" исключает продажу своего запасного голкипера Штефана Ортеги в зимнее трансферное окно.

Ортегу связывали с уходом из "Сити" еще минувшим летом, однако "горожане" не могли позволить себе отпустить Штефана в свете неопределенности с будущим своего первого номера Эдерсона.



Ортегу продолжают сватать в различные клубы, однако журналист Фабрицио Романо утверждает, что "Сити" не планирует продавать 31-летнего немца в январе.



Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола хочет, чтобы Ортега целиком провел этот сезон на "Этихад". Ситуация Штефана может быть пересмотрена только следующим летом.



Добавим, в этом сезоне Ортега сыграл уже два матча — по одному в Кубке Лиги и Лиге Чемпионов.