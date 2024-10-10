Мадуэке: "Палмер — феноменальный игрок"

Вингер "Челси" Нони Мадуэке выступил с похвалой в адрес своего партнера по клубу и сборной Англии Коула Палмера.

В преддверии матчей Лиги Наций против Греции и Финляндии 22-летний Палмер был назван лучшим игроком сборной Англии по итогам сезона 2023/24.



Это стало очередным достижением Палмера, чья карьера пошла резко вверх после трансфера в "Челси", однако Мадуэке ожидает, что Коул продолжит прогрессировать.



"Слушайте, Коул — феноменальный игрок. Что касается лучшего игрока в мире, то я не знаю, мне ли нужно это решать!"



"Думаю, для него нет предела. Я не знаю, есть ли для него потолок. Я чувствую, что сейчас он демонстрирует невероятную форму, и я просто надеюсь, он сможет продолжить в том же духе", — цитирует Мадуэке talkSPORT.