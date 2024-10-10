Анонс матча Англия — Греция

Сборная Англии продолжит свой путь в Лиге Наций домашним матчем против Греции на "Уэмбли".

Ведомые временным тренером Ли Карсли англичане уверенно стартовали в Лиге Наций, одержав победы над Ирландией и Финляндией в прошлом месяце.



Шесть очков в своем активе имеют и греки, которые обыграли тех же соперников, что и Англия.



В данный момент Греция занимает 48-е место в рейтинге сборных ФИФА, тогда как Англия остается на четвертой строчке.



- Англия не проиграла ни одной из девяти встреч с Грецией во всех турнирах (7 побед, 2 ничьи), в семи из них не пропуская.



- Оба своих последних выездных матча против Англии греки свели вничью, включая 2:2 в октябре 2001, когд гол Дэвида Бекхэма со штрафного на 90-й минуте вывел родоначальников футбола на Чемпионат Мира 2002 года.



- Англичане выиграли 16 из 21 последнего официального матча дома (3 ничьи, 2 поражения), в шести из крайних девяти не пропуская.



- С момента запуска Лиги Наций в сезоне 2018/19 никакая другая сборная не одержала побед в турнире больше, чем Греция — 13 (3 ничьи, 4 поражения). Также греки пропустили меньше всех голов (8) и оформили больше всех "клин-шитов" (14).



- Ли Карсли может стать первым после Фабио Капелло в октябре 2008 тренером, выигравшим все три своих первых официальных матча у руля сборной Англии.



- Греция не выиграла ни одного из 12 последних матчей против сборных, находящихся в топ-5 рейтинга ФИФА (6 ничьих, 6 поражений).



- В двух первых турах Лиги Европы только словенец Беньямин Шешко (4) забил голов больше, чем грек Фотис Иоаннидис (3).



В стартовом составе англичан точно не будет капитана Харри Кейна, который последние дни тренировался отдельно из-за ушиба ноги. Джон Стоунс впервые в своей карьере выведет сборную с капитанской повязкой на рукаве.



Лига Наций. Лига B. Группа 2. 3-й тур

Сборная Англии — сборная Греции

Лондон. Стадион "Уэмбли". 21:45 Онлайн-трансляция Прогноз