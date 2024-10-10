Джордж Болдок обнаружен мертвым Греции

Бывший защитник "Шеффилд Юнайтед" Джордж Болдок был найден у себя дома в Греции мертвым.

Тело 31-летнего Болдока было обнаружено в бассейне дома в Глифаде, южнее Афин. Экстренные службы пытались реанимировать Джорджа на месте, но были вынуждены констатировать смерь, сообщает BBC.



Болдок родился в Англии и большую часть своей карьеры провел на родине футбола, но на международном уровне представлял Грецию, откуда родом его бабушка.



Прежде всего Болдок известен по выступлениям за "Шеффилд Юнайтед", цвета которого он защищал с 2017 по 2024 год. Вместе с "клинками" Джордж дважды выходил в Премьер-Лигу.



Последним клубом Болдока был греческий "Панатинаикос", к которому воспитанник "МК Донс" присоединился только в мае.



Добавим, в этот международный перерыв Болдок не был вызван в сборную Греции, которая в четверг вечером играет против Англии в Лиге Наций.