Стоунс будет капитаном англичан против Греции

Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс выведет сборную Англии в качестве капитана на матч Лиги Наций против Греции.

Всего лишь в прошлом месяце капитан англичан Харри Кейн отпраздновал свой 100-й матч за сборную, отметившись дублем против Финляндии.



31-летний Кейн приехал в сборную и на сей раз, однако получил небольшое повреждение в последнем матче за "Баварию" и пока тренируется отдельно.



Поэтому временный тренер англичан Ли Карсли не будет рисковать Кейном на "Уэмбли" в четверг вечером, а повязку передаст 30-летнему Стоунсу.



"У Харри травма, небольшой ушиб. Мы не собираемся им рисковать".



"Я замечательно поговорил с Джоном вчера вечером и попросил его стать капитаном команды. Это великолепное достижение, которое он заслуживает, учитывая сыгранное им количество матчей, накопленный им опыт и демонстрируемый им уровень профессионализма. Он является примером для молодых игроков", — цитирует Карсли Sky Sports.