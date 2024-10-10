Стоунс будет капитаном англичан против Греции

Джон Стоунс и Харри Кейн Защитник "Манчестер Сити" Джон Стоунс выведет сборную Англии в качестве капитана на матч Лиги Наций против Греции.

Всего лишь в прошлом месяце капитан англичан Харри Кейн отпраздновал свой 100-й матч за сборную, отметившись дублем против Финляндии.

31-летний Кейн приехал в сборную и на сей раз, однако получил небольшое повреждение в последнем матче за "Баварию" и пока тренируется отдельно.

Поэтому временный тренер англичан Ли Карсли не будет рисковать Кейном на "Уэмбли" в четверг вечером, а повязку передаст 30-летнему Стоунсу.

"У Харри травма, небольшой ушиб. Мы не собираемся им рисковать".

"Я замечательно поговорил с Джоном вчера вечером и попросил его стать капитаном команды. Это великолепное достижение, которое он заслуживает, учитывая сыгранное им количество матчей, накопленный им опыт и демонстрируемый им уровень профессионализма. Он является примером для молодых игроков", — цитирует Карсли Sky Sports.


Метки Бавария, капитаны, Кейн, Манчестер Сити, сборная Англии, Стоунс, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2024 00:05

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