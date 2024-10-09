Галлас предостерегает МЮ от приглашения Тухеля

Бывший защитник "Челси", "Арсенала" и "Тоттенхэма" Вильям Галлас считает, что Томас Тухель не сможет привести "Манчестер Юнайтед" к успеху.

Нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг оказался под колоссальным давлением после провального старта нового сезона, и Тухель считается фаворитом ему на замену.



Однако Галлас убежден, что ни Тухель, ни кто-либо еще не сможет стать решением для "Юнайтед" прямо сейчас, потому что работа на "Олд Траффорд" связана с неоправданно завышенными ожиданиями.



"Сможет ли Томас Тухель справиться с давлением, под которым находится главный тренер "Манчестер Юнайтед"? Я не думаю, что кто-либо из тренеров сможет".



"Посмотрите, как много тренеров потерпели неудачу, пытаясь выиграть Премьер-Лигу после ухода сэра Алекса Фергюсона. Давление и ожидания там оказывались чересчур большими для любого".



"Посмотрите на Эрика Тен Хага и его команду, которые проиграли дома "Тоттенхэму" 0:3 всего через несколько недель после поражения 0:3 дома от "Ливерпуля". Такое впечатление, что они утратили свой характер. И хотя они сыграли вничью с "Астон Виллой", их игроки не чувствуют себя счастливыми при Тен Хаге сейчас, и это заметно", — цитирует Галласа Daily Mirror.